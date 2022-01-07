Тело 61-летнего мужчины нашли во дворе дома в Новосибирске

Дочь мужчины сообщила, что ее отца избили до смерти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске во дворе дома № 35/1 по улице Титова до смерти избили 61-летнего мужчину. Об этом сообщила его дочь в группе «АСТ-54».

— Утром 3 января за магазином «Богатырь» по адресу Титова, 35/1, был до смерти забит до смерти мой папа. От полученных травм он скончался в возрасте 61 года. Всех очевидцев данного происшествия прошу откликнуться! — написала она.

В следственном комитете по Новосибирской области прокомментировали инцидент:

— Следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно прибыли следователь территориального следственного органа, сотрудники полиции, проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

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