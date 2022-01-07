30-летний мужчина умер от коронавируса в Новосибирской области

Еще 274 человека заразились коронавирусом за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 января оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что в регионе за последние сутки от коронавируса умерли еще 10 человек.

— Это были пятеро мужчин в возрасте от 30 до 85 лет и пять женщин в возрасте от 69 до 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4 317 человек, — сообщили в оперштабе по Новосибирской области.

В отделениях реанимации находятся 270 пациентов, среди них 39 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области госпитализированы 2 704 человека, в том числе 32 ребенка.

Всего COVID-19 с начала эпидемии заразились 96 714 человек; за последние сутки их прибавилось 274. Также за последний день выздоровели 297 пациентов; за все время пандемии их стало 67 006 человек.

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