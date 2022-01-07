Прооперированная хаски из Новосибирска обрела дом в Барнауле

Хозяйка отзывается о Мэй как об очень ласковой собаке. Фото: vk.com/sos.husky

Хаски по кличке Мэй, найденная искалеченной под Новосибирском, спустя пять месяцев после лечения и восстановления обрела новый дом. Животное забрала в Барнаул местная жительница, которая больше десяти лет работает с северными ездовыми собаками.

Брошенную хаски и еще одного брошенного пса нашли волонтеры в августе 2021-го и передали ветеринарам. У Мэй выявили бабезиоз — тяжелую болезнь, вызванную клещами, а также травму спины и много опарышей под шерстью. Доктора провели сложнейшие операции по ампутации хвоста и пересадке новой кожи, дважды переливали кровь. И теперь Мэй снова энергично бегает и радуется жизни.

— Мне собака понравилась сразу, но долгое время я просто наблюдала, — рассказала изданию «Сибкрай» нынешняя хозяйка Мэй Елена Мижко из Барнаула. — В августе прошлого года мой питомец умер от онкологии и, если честно, особого желания заводить кого-то не было. Но ребенок привык к тому, что дома до этого все время были собаки, поэтому я все же решилась.

С момента приезда хаски прошло уже три недели — собака продолжает адаптироваться к семье, но уже вовсю радует новых хозяев. Дома она без присмотра громит все, изводит соседей «песнями», но ласкова и добродушна абсолютно ко всем.

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