В Новосибирске из-за коронавируса отменили матч Лиги чемпионов по волейболу

У игроков команды-соперницы из Словении нашли коронавирус. Фото: Lokomotiv.com.

В Новосибирске отменили матч Лиги чемпионов CEV 2022. Игра должна была пройти 11 января, но в планы вмешался коронавирус.

— Матч 11 января в рамках третьего круга четвертого раунда Лиги чемпионов CEV 2022 «Локомотив-Новосибирск» (Россия) — «Марибор» (Словения) отменен. Выявлены случаи заражения COVID-19 игроков коллектива из Словении. Все билеты подлежат возврату, — сообщили на сайте новосибирского «Локомотива».

В рамках Лиги чемпионов новосибирская команда провела уже два матча. Выездная игра против итальянской команды «Чивитанова» завершилась со счетом 0:3 в пользу соперников. Позже новосибирцы сыграли дома с польской командой «Заксой Кендзежин-Козле», но также потерпели поражение, закончив игру со счетом 1:3. Следующая игра должна состояться в Польше 26 января.

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