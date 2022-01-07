Новосибирцы выиграли в государственных лотереях 650 миллионов рублей за 2021 год

Самый большой куш в 19 миллионов рублей достался новосибирцу Андрею Коржову. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С января по ноябрь 2021 года жители Новосибирской области выиграли в государственной лотерее почти 650 миллионов рублей. 26 жителям региона посчастливилось стать миллионерами.

— Самый большой куш размером больше 19 миллионов рублей достался Андрею Коржову 6 марта 2021 года в лотерее «Все или ничего». На выигранные деньги он купил себе автомобиль и недвижимость, остаток вложил в личное дело — интернет-магазин детских товаров, — сообщили в пресс-службе «Столото».

Еще четыре рекорда были поставлены в регионе. 24 мая другой новосибирец выиграл 9 миллионов 154 тысячи рублей в лотерее «Рапидо».18 сентября житель Новосибирской области выиграл 3 миллиона в «Жилищной лотерее». 26 апреля житель Новосибирска в «Спортлото» 2 миллиона 154 тысячи рублей. Еще один житель Новосибирской области выиграл в «Гослото» ровно 2 миллиона рублей.

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