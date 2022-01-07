Погода в Новосибирске на 7 января 2022 года: похолодает до -13

В Новосибирске будет морозно на Рождество. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 7 января 2022 года: праздничный день будет морозным, но солнечным. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Днем температура в Новосибирске составит -11…-13 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, подует слабый юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ждет похолодание до -17 градусов. Синоптики обещают небольшой снег, в отдельных районах изморозь. На дорогах также будет гололед.

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