Житель Алтайского края покончил с собой в новогодние праздники на съемной квартире в Новосибирске

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
57-летнего жителя поселка Королевский Тюменцевского района Алтайского края 3 января нашли мертвым на съемной квартире в Новосибирске. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.
- Квартира, которую снимал мужчина, находится в доме на улице Кошурникова. Там и обнаружили его мертвым: мужчина покончил с собой, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Ранее о том, что он думает о самоубийстве, мужчина никому не говорил.
Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.
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