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Происшествия6 января 2022 15:44

Житель Алтайского края покончил с собой в новогодние праздники на съемной квартире в Новосибирске

О том, что он планирует самоубийство, мужчина никому не говорил
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

57-летнего жителя поселка Королевский Тюменцевского района Алтайского края 3 января нашли мертвым на съемной квартире в Новосибирске. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.

- Квартира, которую снимал мужчина, находится в доме на улице Кошурникова. Там и обнаружили его мертвым: мужчина покончил с собой, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Ранее о том, что он думает о самоубийстве, мужчина никому не говорил.

Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.

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