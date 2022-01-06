В Новосибирске несколько человек вышли на одиночные пикеты в поддержку жителей Казахстана

Некоторые новосибирцы поддерживают протестующих и беспокоятся за своих близких, живущих в Казахстане. Фото: Анна ХМЕЛЕВА.

6 января в центре Новосибирска несколько человек вышли на одиночные пикеты в поддержку жителей Казахстана. Некоторые активисты поддерживают протестующих, а также боятся за судьбу друзей и родственников, которые живут или гостят в соседней республике.

Политолог Александр Барсуков рассказал КП-Новосибирск, в чем основная причина беспорядков.

— В последние несколько дней обсуждают факторы, которые привели к дестабилизации и протестах в разных регионах, преимущественно на юге, в Алма-Ате, где разгромы приняли шокирующие масштабы. Причины эти социально-экономического характера: влияние пандемии на усиление экономического кризиса и замедленная реакция властей, — сообщил Александр Барсуков. — Президент Казахстана Токаев отмечал, что разгромы — это проявления экстремизма и терроризма, а в городах замечены организованные сообщества. Урон нанесен колоссальный: по предварительным оценкам, торговые центры понесли убытки около 90 миллионов долларов. Подчеркну, что такие стихийные поступления никогда не приносят никому выгоды и пользы, это урон для всего общества.

Напомним, протесты в Казахстане вспыхнули с 2 января, поводом стало то, что в стране в два раза выросли цены на газовое топливо. Несмотря на возврат цен к прежним уровням, беспорядки не прекратились. С 5 января на территории Казахстана введен режим ЧС. Многие новосибирцы отправились в Казахстан на праздники к родне, но им будет сложно вернуться домой: автобусные и авиарейсы в Казахстан отменили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.