В Новосибирске автомобиль сбил двух девочек на пешеходном переходе

ДТП произошло вечером в Ленинском районе. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

Вечером 6 января в Ленинском районе Новосибирска «Тойота» сбила двух девочек, переходящих дорогу.

— Примерно в 18.50 на территории Ленинского района 32-летний водитель «Тойоты Премио» двигался по улице Котовского к улицы Станиславского. У дома №23 по улице Котовского совершил наезд на двух девочек 3 и 9 лет, которые вместе с мамой переходили дорогу на зеленый свет светофора. Дети доставлены в лечебное учреждение, диагноз устанавливается, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, вечером 1 января в Новосибирске в ДТП с «Тойотами» пострадали два человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.