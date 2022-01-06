Уникальные берлоги для малайских медведей построят в Новосибирском зоопарке

Тропические медведи смогут зимовать в комфорте, как и тигры. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирский зоопарк построит уникальные вольеры для малайских медведей к 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области:

— Самый крупный объект, строительство которого мы обсуждали в 2020 году, — новые вольеры для медведей. Проект столкнулся с теми же сложностями, что и многие другие строительные проекты в прошлом году — и удорожание материалов, и сложности с привлечением подрядчика. Но работы идут, летом этот объект будет завершен, — пообещал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Тропический комплекс включает в себя шесть основных уличных вольеров, два вольера-отсадника, четыре здания и малые архитектурные формы. В зоопарке сообщили, что уже построили зимний экспозиционный павильон малайских медведей, вольеры для гималайских медведей, вольеры для бурых медведей.

Осталось возвести уличный бассейн, закончить отделку. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Отделка вольеров соответствует среде обитания медведей: у гималайских — скалы, у малайских — бамбук. Соблюдены нормы безопасности: сухой ров, «электропастух» и зеленая буферная зона. Зоопарку осталось построить большой уличный бассейн, завершить отделку зданий и обустроить «киноберлогу» для детей и другие развлекательные зоны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber