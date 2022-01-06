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Общество6 января 2022 12:02

Новосибирцы пожаловались в соцсетях на горы мусора в Октябрьском районе

Представители регионального оператора оперативно отреагировали на жалобу и навели порядок
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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После жалобы в соцсетях мусор вывезли тем же вечером. Фото: группа "Типичный Октябрьский" "ВКонтакте"

После жалобы в соцсетях мусор вывезли тем же вечером. Фото: группа "Типичный Октябрьский" "ВКонтакте"

Новосибирцы засняли стихийную свалку на пересечении улиц Грибоедова и Обской. Подписчики паблика «Типичный Октябрьский» выложили пост в соцсетях:

— Интересно за что люди платят? Какая компания вывозит мусор, экология? Не знаю почему молчат жильцы, но надо подавать в суд на эту компанию, не убирают с пол месяца, Грибоедова и пересечение, — сообщил подписчик.

Коммунальщики отреагировали на пост и к вечеру вывезли мусор.

— Сейчас выясняем причины, почему на площадке отсутствуют контейнеры, и выясняем, передавала ли управляющая компания информацию в наш адрес, — сообщила представитель регоператора «Экологии-Новосибирск».

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