Новосибирцы пожаловались в соцсетях на горы мусора в Октябрьском районе

После жалобы в соцсетях мусор вывезли тем же вечером. Фото: группа "Типичный Октябрьский" "ВКонтакте"
Новосибирцы засняли стихийную свалку на пересечении улиц Грибоедова и Обской. Подписчики паблика «Типичный Октябрьский» выложили пост в соцсетях:
— Интересно за что люди платят? Какая компания вывозит мусор, экология? Не знаю почему молчат жильцы, но надо подавать в суд на эту компанию, не убирают с пол месяца, Грибоедова и пересечение, — сообщил подписчик.
Коммунальщики отреагировали на пост и к вечеру вывезли мусор.
— Сейчас выясняем причины, почему на площадке отсутствуют контейнеры, и выясняем, передавала ли управляющая компания информацию в наш адрес, — сообщила представитель регоператора «Экологии-Новосибирск».
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