Правительство РФ потратит более 1,6 млрд рублей на завершение строительства ЛДС в Новосибирске

ЛДС должны закончить в 2022 году. Фото: пресс-службы правительства Новосибирской области

Правительство РФ выделит более 1,6 млрд рублей на достройку нового ЛДС в Новосибирске.

— В ближайшие три года свыше 6 млрд рублей будет направлено в регионы на создание спортивной инфраструктуры.Из этой суммы более 1,6 млрд рублей пойдет на завершение строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Именно на этой площадке в 2023 году пройдут основные матчи первенства мира по хоккею среди юниоров. Здесь же состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата, — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Новый ЛДС в Новосибирске будет принимать всероссийские и международные соревнования соревнования по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Сам ледовый дворец рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идет с 2019 года и должно завершиться в 2022 году. Ранее на строительство ЛДС было выделено 4,3 млрд рублей из федерального бюджета.