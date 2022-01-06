В Новосибирске 82-летний пенсионер покончил с собой

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске 82-летний пенсионер совершил самоубийство: об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
- 3 января около одиннадцати часов утра пожилой мужчина покончил с собой в своей квартире в Октябрьском районе, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Ранее он говорил о самоубийстве.
Известно, что сибиряк страдал хроническими заболеваниями. Сейчас во всех обстоятельствах случившегося рабираются правоохранители.
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