Ревнивая женщина воткнула нож в спину ухажеру под Новосибирском

Женщину уже судили за аналогичное преступление
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь на 3 января 50-летняя сибирячка порезала сожителя из ревности в селе Красный Камешок Сузунского района.
— Женщина и ее ухажер выпивали, а потом поссорились на почве ревности. Она схватила нож и ударила в спину сожителю, тот оказался в больнице. Подозреваемая не работает, детей нет, злоупотребляет спиртным, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.
50-летнюю сибирячку арестовали. В полиции возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В 2019 году подозреваемую уже судили за аналогичное преступление, тогда она получила условный срок.
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