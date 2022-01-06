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Происшествия6 января 2022 11:21

Ревнивая женщина воткнула нож в спину ухажеру под Новосибирском

Три года назад ее судили за аналогичное преступление
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Женщину уже судили за аналогичное преступление

Женщину уже судили за аналогичное преступление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 3 января 50-летняя сибирячка порезала сожителя из ревности в селе Красный Камешок Сузунского района.

— Женщина и ее ухажер выпивали, а потом поссорились на почве ревности. Она схватила нож и ударила в спину сожителю, тот оказался в больнице. Подозреваемая не работает, детей нет, злоупотребляет спиртным, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

50-летнюю сибирячку арестовали. В полиции возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В 2019 году подозреваемую уже судили за аналогичное преступление, тогда она получила условный срок.

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