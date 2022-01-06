Три иномарки столкнулись возле Димитровского моста в Новосибирске

Обошлось без пострадавших Фото: Виталий ЦУКАНОВ

Новосибирец на Nissan Skyline устроил ДТП возле Димитровского моста. По данным подписчиков «АСТ-54», столкновение произошло на проезде Энергетиков.

— Возле Димитровского моста произошло столкновение трех автомобилей. В ДТП никто не пострадал. Предварительно известно, что автомобиль Nissan Skyline выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП спровоцировало затор в сторону правого берега, обломки авто раскидало по дороге. Особенно пострадал Nissan Skyline: его отбросило на снег между дорогой и тротуаром.

Автомобиль отбросило на обочину Фото: Виталий ЦУКАНОВ

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