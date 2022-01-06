Три иномарки столкнулись возле Димитровского моста в Новосибирске

Обошлось без пострадавших
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Новосибирец на Nissan Skyline устроил ДТП возле Димитровского моста. По данным подписчиков «АСТ-54», столкновение произошло на проезде Энергетиков.
— Возле Димитровского моста произошло столкновение трех автомобилей. В ДТП никто не пострадал. Предварительно известно, что автомобиль Nissan Skyline выехал на полосу встречного движения. Обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
ДТП спровоцировало затор в сторону правого берега, обломки авто раскидало по дороге. Особенно пострадал Nissan Skyline: его отбросило на снег между дорогой и тротуаром.
Автомобиль отбросило на обочину
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер