В Новосибирске от коронавируса умерла 41-летняя женщина

286 человек заразились за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи Новосибирской области выявили 286 новых заболевших COVID-19 за сутки, в том числе 31 ребенок. Всего с начала эпидемии выявили 96 440 случаев заражения.

— Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 66 лет, 75 лет и женщины в возрасте 41 год, 65 лет, 72 года, 73 года, 74 года, 75 лет, 83 года, 94 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 307 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

В отделениях реанимации остаются 288 человек, еще 36 не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие стуки 311 пациентов выздоровели, их выписали из больниц. Общее число излечившихся выросло до 66 709 пациентов.

В инфекционных больницах Новосибирской области находятся 2 660 пациентов, в том числе 32 ребенка. Врачи выявили у них COVID-19 или подозревают опасное вирусное заболевание.

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