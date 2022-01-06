В Новосибирске устранили аварию на трубопроводе, из-за которой 66 домов остались без отопления

Над устранением дефекта работали всю ночь
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
Коммунальщики устранили крупную аварию в Ленинском районе Новосибирска. Специалисты теплосетей потратили ночь на устранение дефекта. Об этом в четверг, 6 января, рассказали в СГК.
— Ремонт компенсатора завершили. Идет восстановление режима отопления и горячей воды в домах. Сейчас все зависит от управляющих организаций по запуску внутридомовых систем», — сообщили в пресс-службе СГК.
Авария случилась днем 5 января на трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Пархоменко. Из-за этого без отопления и горячей воды остались 66 многоквартирных домов.
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