Новосибирск ждет похолодание до -21 градуса в Рождество

Потепление придет 8 января
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирск ожидается похолодание в Рождество, 7 января. Рб этом сообщили метеорологи.
— 7 января, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -18..20°, днем -8..-10°, ветер слабый, — рассказали в центре «Фобос».
По данным сервиса «Гисметео» днем 7 января в Новосибирске будет -15 градусов, ночью -21 градус. Облачно, с прояснениями, без осадков.
«Яндекс. Погода» обещает прекращение морозов уже в субботу. Так, 8 января ожидается -5...-11 градусов днем, а ночью -3...-4 градуса. Будет пасмурно, небольшой снег.
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