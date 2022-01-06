Город Обь в Новосибирской области остался без газа в мороз

Это вызовет перебои с отоплением Фото: Олег Укладов

Жители города Обь пожаловались на отключения газа в канун Рождества. Отключения затронули город Обь, село Толмачево и Красноглинное:

— 6 января с 10:00 до 22:00 будет прекращена подача газа всем потребителям.Газовые котельные переключатся на резервный вид топлива, в связи с чем будут снижены параметры отопления, в ряде домов будет отсутствовать горячая вода. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на электросети, убедительно просим Вас в период отключения газа рационально пользоваться электроприборами, — сообщили в администрации города Обь.

По словам чиновников, отключение газа на целый день вызвано ремонтными работами на газопроводе высокого давления, которое проводит ООО «Газпром газораспределение Томск».

Пользователи соцсетей оказались возмущены отключениями газа в мороз:

— У меня старенькая мама и лысый кот, а альтернативного топлива нет. Как мне их греть? И куча растений, пусть замерзают?, — написала местная жительница.

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