Сибиряк разыграл мать, сообщив об убийстве жены

Бабушка не поняла шутки про убийство жены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой отец решил разыграть свою мать под Новый Год — та вызвала полицию к нему домой. Инцидент произошел в Барышевском сельсовете в ночь на 1 января:

— Сын позвонил, сказал «Мам, я Катю убил». И отключил телефон. Я бросилась звонить в МЧС, те вызвали полицию. Они приехали на место, попали на новогодний праздник, дочка спит, взрослые гуляют, все нормально. А мне не до смеха было, — рассказала КП-Новосибирск бабушка ребенка.

Женщина призналась — стыдно за сына, теперь она готова просить прощения у полицейских за ложный вызов. Шутнику 27-лет, вместе с гражданской женой он растит 9-летнюю дочку. Мужчина работает, и семья у них благополучная.

— Такое в первый раз у нас, я всегда за сноху «стояла горой» и учила сына слушать жену. Теперь поеду просить прощения за свою тревогу, готова даже наказание понести — лишь бы семью не трогали, — сообщила бабушка.

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