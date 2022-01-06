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Общество6 января 2022 2:00

Сибиряк разыграл мать, сообщив об убийстве жены

Он жестко пошутил над родственницей, та вызвала полицию
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Бабушка не поняла шутки про убийство жены

Бабушка не поняла шутки про убийство жены

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой отец решил разыграть свою мать под Новый Год — та вызвала полицию к нему домой. Инцидент произошел в Барышевском сельсовете в ночь на 1 января:

— Сын позвонил, сказал «Мам, я Катю убил». И отключил телефон. Я бросилась звонить в МЧС, те вызвали полицию. Они приехали на место, попали на новогодний праздник, дочка спит, взрослые гуляют, все нормально. А мне не до смеха было, — рассказала КП-Новосибирск бабушка ребенка.

Женщина призналась — стыдно за сына, теперь она готова просить прощения у полицейских за ложный вызов. Шутнику 27-лет, вместе с гражданской женой он растит 9-летнюю дочку. Мужчина работает, и семья у них благополучная.

— Такое в первый раз у нас, я всегда за сноху «стояла горой» и учила сына слушать жену. Теперь поеду просить прощения за свою тревогу, готова даже наказание понести — лишь бы семью не трогали, — сообщила бабушка.

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