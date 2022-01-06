Погода в Новосибирске на 6 января 2022 года: синоптики обещают снег и гололед

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 6 января 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 6 января 2022 года будет снежной и прохладной. На дорогах возможен гололед. Об этом сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

— В Новосибирске днем будет -4…-6, в течение дня в городе похолодает до -9…-11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 4-9 метров в секунду. Местами возможен снег, а на дорогах — гололедица, — говорится в сообщении метеорологов.

По данным сайта «Яндекс Погода», 6 января в Новосибирске похолодает до -15 градусов. Будет облачно с прояснениями, утром возможен небольшой снег. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.

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