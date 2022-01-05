Жительница Новосибирска спасла лабрадора Боню, который чуть не погиб на морозе

Пес потерялся и 8 дней скитался по городу. Фото: представлено Марией.

Жительница Новосибирска Наталья спасла лабрадора Боню, который потерялся на прогулке. Он заигрался и сбежал от хозяина в конце декабря, 28 числа. Пенсионер сразу бросился на поиски любимца, подключил родных, а те сообщили о пропаже питомца в соцсетях.

— На поиски Бони откликнулось множество неравнодушных. Люди делали репосты, звонили, присылали фотографии Бони, если видели его где-то. Мы сами его искали, ездили, звали его. А также сразу же откликались на сообщения очевидцев. Нашего Боню видели в разных районах города. Однако, когда мы приезжали в предполагаемое место, не находили его, — рассказала КП-Новосибирск дочь хозяина Бони Мария.

По словам девушки, через несколько дней безрезультатных, хозяева отчаялись. Как раз стояли морозы, они переживали, что любимец замерз насмерть. Когда надежды совсем не осталось, Боню нашли

— Через 8 дней, когда мы уже опустили руки, получили сообщение, что нашего пса нашли, на Дивногорском. Получается за 8 дней Боня с Полтавской добежал до «СанСити» и через микрорайон Горский обежал до Дивногорского. Там его уставшего нашла женщина Наталья. Заметив Боню, она поняла, что пес домашний, приманила его и каким-то чудом поймала, прицепила на ремень от сумки. Удивительно, что он пошел к ней, ведь Боня наш не контактный. Она бродила с ним по району в надежде, что пес выведет ее к своему дому. Но безрезультатно. Удивительно и то, что раньше папа вместе с Боней жил в этом районе, это было несколько лет назад. Вероятно, Боня вспомнил об этом и прибежал туда. Наталья его боялась брать домой, ведь 7 января у нее самолет, она переживала, что ей не с кем будет оставить пса. К счастью, все обошлось. Мы узнали о том, что Боня найден и забрали его, — поделилась с КП-Новосибирск Мария, — Когда мы приехали за ним, он завизжал от счастья. Забрали его, привезли к отцу. Папа мой так растрогался, что плакал от счастья, — добавила девушка.

По словам Марии, то, что Боня нашелся — новогоднее чудо. Сибиряки благодарны всем, кто помогал искать собаку.

— Наша история — доказательство того, что чудеса случаются. Даже когда надежды нет нужно верить в лучшее. Радует, что новосибирцы неравнодушные к чужой беде, — рассказала Мария.

Сейчас, по словам сибирячка, Боня отсыпается и пока еще словно не до конца верит, что он наконец-то дома, в тепле, рядом любящие хозяева, а его безумные приключения наконец-то закончились.

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