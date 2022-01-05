Новосибирцы выстроились в очереди в аквапарке из-за закрытых детских центров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска пожаловались на изнуряющие очереди в аквапарке «Аквамир». Горожане предполагают, это произошло из-за неработающих детских центров. Свои возмущенные отзывы новосибирцы оставили на «2ГИС».

— Народу столько много, что даже в саунах стоят в очереди. Персонала не хватает, поэтому все происходит очень долго, — написал на сайте один из посетителей комплекса.

Комментаторы заявили, что в аквапарке не соблюдают антиковидные меры. Речь идет о масочном режиме и социальной дистанции. Посетители также отметили медлительность персонала, который очень долго обслуживает людей. Даже тех, кто во избежание очередей покупает билеты заранее, онлайн.

Ранее сообщалось, что детские центры и комнаты в Новосибирской области закрыли из-за напряженной ковидной обстановки. По мнению властей, такая мера позволит снизить заболеваемость коронавирусом среди детей.

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