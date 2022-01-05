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Происшествия5 января 2022 15:39

В Новосибирске возле санатория нашли мертвого мужчину

По предварительным данным, он покончил с собой
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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В Новосибирске возле санатория нашли мертвого мужчину.

В Новосибирске возле санатория нашли мертвого мужчину.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске рядом с санаторием «Сибиряк» нашли труп мужчины. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли 1 января около полудня, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Погибшему мужчине было 36 лет. В обстоятельствах гибели сибиряка предстоит разобраться следователям.

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