В Новосибирске возле санатория нашли мертвого мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске рядом с санаторием «Сибиряк» нашли труп мужчины. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли 1 января около полудня, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Погибшему мужчине было 36 лет. В обстоятельствах гибели сибиряка предстоит разобраться следователям.

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