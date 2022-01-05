В Новосибирске возле санатория нашли мертвого мужчину.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске рядом с санаторием «Сибиряк» нашли труп мужчины. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Его тело нашли 1 января около полудня, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Погибшему мужчине было 36 лет. В обстоятельствах гибели сибиряка предстоит разобраться следователям.
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