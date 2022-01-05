Новосибирец разгромил десятки машин в Калининском районе. Фото: "АСТ-54".
В ночь на среду, 5 января, в Калининском районе города дебошир разгромил несколько припаркованных машин. Информация об этом появилась в соцсетях.
— Во дворах домов на Гребенщикова, 8, и Красный проспект, 314, мужчина с продолговатым предметом в руке повредил более десятка автомобилей, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
Очевидцы уточнили, новосибирец после погрома авто зашел в цветочный киоск. Там он вел себя неадекватно — бросался на персонал. По словам свидетелей инцидента, дебошира задержали.
Подписчики группы предположили, так на сибиряка повлиял алкоголь, с которым тот переборщил в новогодние праздники.
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