Новосибирец разгромил десятки машин в Калининском районе. Фото: "АСТ-54".

В ночь на среду, 5 января, в Калининском районе города дебошир разгромил несколько припаркованных машин. Информация об этом появилась в соцсетях.

— Во дворах домов на Гребенщикова, 8, и Красный проспект, 314, мужчина с продолговатым предметом в руке повредил более десятка автомобилей, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

Очевидцы уточнили, новосибирец после погрома авто зашел в цветочный киоск. Там он вел себя неадекватно — бросался на персонал. По словам свидетелей инцидента, дебошира задержали.

Подписчики группы предположили, так на сибиряка повлиял алкоголь, с которым тот переборщил в новогодние праздники.

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