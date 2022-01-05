Поздравление митрополита Никодима с Рождеством 2022: видео, пожелания новосибирцам

Он пожелал сибирякам мира и любви в сердцах. Фото: nskmi.ru

Поздравление митрополита Никодима с Рождеством 2022 опубликовала Епархия. Как сказал митрополит в своем обращении к жителям Новосибирской области, минувший год принес всему миру множество испытаний. Он имел в виду пандемию коронавируса.

— Мы молимся Господу о всех почивших и возносим молитвенные прошения о скорейшем прекращении вредоносного поветрия и исцелении всех страждущих! Мы благодарны всем, кто в этот сложный период проявил истинную христианскую любовь — врачам, медицинским работникам и всем неравнодушным людям, принимающим участие в благотворительных акциях и волонтерском движении. Евангельским словом Господь призывает нас в это непростое время к молитве, вниманию, рассудительности и благоразумию: «терпением вашим спасайте души ваши». — говорит в поздравлении митрополит Никодим.

По его словам, в святочные дни нужно совершать милосердные дела, помогая тем, кому не с кем сейчас разделить радость Рождества.

— Пусть преумножится дар Рождественской радости через наши добрые дела. Возлюбленные отцы, братья и сестры! Паки и паки поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием! В этот великий день обращаюсь к вам словами святого апостола Павла: «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, ми рны, — и Бог любви и мира будет с вами! — сказал митрополит Никодим.

Он пожелал сибирякам мира и любви в сердцах.

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