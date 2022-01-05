В «Электронной школе» Новосибирской области заработало расписание кружков и спортивных секций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в «Электронной школе» появились новые функции. Туда внедрили расписание кружков и спортивных секций. Кроме того, в портфолио учеников теперь показана информация о дополнительном образовании, которое получили школьники. Об этом рассказали в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

— Работы по доработке системы провело министерство цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с компанией «Иннотех», которая специализируется на проектах по созданию цифровой образовательной среды, — уточнили в министерстве.

Известно, что система «Электронная школа» заработала в регионе 1 сентября 2021 года. Главные ее преимущества — доступный интерфейс, высокая скорость, доступ к большому количеству образовательной информации. Кроме того, сервис позволяет сократить время, которое учителя тратят на заполнение журнала, составление учебного плана и выставление отметок. Также «Электронная школа» выстраивает удобное взаимодействие между педагогами и родителями школьников. А еще система позволяет создавать цифровые портфолио обучающихся.

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