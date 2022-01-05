В Новосибирске от коронавируса умер 47-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на среду, 5 января, в Новосибирской области от коронавируса умерли 15 человек. Подробности о новых жертвах опасной инфекции рассказали в региональном оперштабе.

— Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 47 лет, 55 лет, 59 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 80 лет, 81 год, 82 года и женщины в возрасте 61 год, 75 лет, 82 года, 82 года, 86 лет, 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 296 человек, — говорится в официальном сообщении оперштаба.

Известно, что сейчас в реанимации лечатся 301 пациент. К аппаратам ИВЛ подключены 45 человек.

Всего за сутки ковид выявили у 291 жителя Новосибирской области. Таким образом, с начала пандемии коронавирус диагностировали у 96 154 сибиряка, среди них — 11 018 детей. Из хороших новостей — уже 66 398 пациентов побороли недуг.

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