В метрополитене прокомментировали подтопление станции «Золотая Нива» водой из щелей в стене

В подземке информацию, которую распространили местные СМИ, опровергли. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 5 января, новосибирские СМИ написали, что станцию метро «Золотая Нива» подтапливает водой. Якобы она льется из трещин в стене. По информации журналистов, вода там собирается в лужи и стекает под киоск на станции. Корреспондент КП-Новосибирск дозвонился до станции «Золотая Нива» с просьбой прокомментировать эту информацию.

— Все, что написали журналисты, вранье! Никаких щелей в стене, из которых сочится вода, на нашей станции нет. То, что сегодня распространяет ряд СМИ — фейковая информация, — сообщила КП-Новосибирск дежурная по станции.

В пресс-службе метрополитена на звонки корреспондента КП-Новосибирск на момент публикации не ответили.

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