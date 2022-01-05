В Новосибирске жители 66 домов остались без воды и отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 5 января, жители 66 многоквартирных домов в Новосибирске лишились отопления и горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

— На трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Пархоменко возникло повреждение. Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к работам. Устраняем дефект на компенсаторе, — говорится в сообщении СГК.

По данным компании, ремонт закончится в ночь на 6 января, примерно в 3:00. Специалисты пообещали, что постараются завершить работы как можно скорее.

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