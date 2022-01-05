В Новосибирске жители 66 домов остались без воды и отопления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В среду, 5 января, жители 66 многоквартирных домов в Новосибирске лишились отопления и горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.
— На трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Пархоменко возникло повреждение. Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к работам. Устраняем дефект на компенсаторе, — говорится в сообщении СГК.
По данным компании, ремонт закончится в ночь на 6 января, примерно в 3:00. Специалисты пообещали, что постараются завершить работы как можно скорее.
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