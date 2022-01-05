Полицейские ищут новосибирца, напавшего на женщин в подъездах. Фото: ГУ МВД по НСО.

Новосибирская полиция ищет мужчину, напавшего на женщин в подъездах. Жертвами злоумышленника стали три сибирячки. Он ограбил их во вторник вечером, 4 января. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— С 20:00 до 21:00 злоумышленник заходил в подъезды домов, расположенных по улицам Рассветной и Курчатова, где с применением физической силы похитил у женщин золотые изделия, мобильные телефоны, а также денежные средства. Сумма ущерба устанавливается, — уточнили в полиции.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж».

Лицо грабителя попало на камеру видеонаблюдения. Теперь полицейские просят тех, кто опознал злоумышленника, позвонить по телефонам — 8(383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61. Анонимность гарантирована.

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