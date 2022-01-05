Под Новосибирском двое подростков спасли от гибели беременную косулю.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Рядом с поселком Бибиха под Новосибирском двое подростков, 12-ти и 15-ти лет, заметили застрявшую в заборе косулю. Ребята, Иван и Илья, поспешили на помощь лесной красавице. Об этом юные сибиряки рассказали в соцсетях.
— Мы с другом ехали на снегоходе и увидели обессиленную и к тому же беременную косулю. Остановили машину и попросили домкрат, раздвинули прутья, — написал один из спасителей в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, что косуля ослабла. После освобождения она еле двигала ножками. Однако, по словам ребят, косуля пришла в себя и убежала в лес.
Подписчики паблика восхитились поступком ребят:
— Какие молодцы. Такие дети — редкость в наше время! — написали сибиряки в комментариях к посту.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер