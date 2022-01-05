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Дом. Семья5 января 2022 4:50

Под Новосибирском двое подростков спасли от гибели беременную косулю

Ребята вытащили обессиленное животное из западни
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Под Новосибирском двое подростков спасли от гибели беременную косулю.

Под Новосибирском двое подростков спасли от гибели беременную косулю.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с поселком Бибиха под Новосибирском двое подростков, 12-ти и 15-ти лет, заметили застрявшую в заборе косулю. Ребята, Иван и Илья, поспешили на помощь лесной красавице. Об этом юные сибиряки рассказали в соцсетях.

— Мы с другом ехали на снегоходе и увидели обессиленную и к тому же беременную косулю. Остановили машину и попросили домкрат, раздвинули прутья, — написал один из спасителей в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что косуля ослабла. После освобождения она еле двигала ножками. Однако, по словам ребят, косуля пришла в себя и убежала в лес.

Подписчики паблика восхитились поступком ребят:

— Какие молодцы. Такие дети — редкость в наше время! — написали сибиряки в комментариях к посту.

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