Под Новосибирском двое подростков спасли от гибели беременную косулю. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рядом с поселком Бибиха под Новосибирском двое подростков, 12-ти и 15-ти лет, заметили застрявшую в заборе косулю. Ребята, Иван и Илья, поспешили на помощь лесной красавице. Об этом юные сибиряки рассказали в соцсетях.

— Мы с другом ехали на снегоходе и увидели обессиленную и к тому же беременную косулю. Остановили машину и попросили домкрат, раздвинули прутья, — написал один из спасителей в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что косуля ослабла. После освобождения она еле двигала ножками. Однако, по словам ребят, косуля пришла в себя и убежала в лес.

Подписчики паблика восхитились поступком ребят:

— Какие молодцы. Такие дети — редкость в наше время! — написали сибиряки в комментариях к посту.

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