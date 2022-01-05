В Новосибирске начался фестиваль снежной скульптуры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Первомайском сквере Новосибирска стартовал фестиваль снежной скульптуры. Его открыли во вторник днем, 4 января. Об этом сообщили в мэрии города.

В 2022 году участниками фестиваля стали 27 команд, 12 из которых — команды школьников. Известно, что в конкурсе участвуют не только новосибирцы, но и художники и скульпторы из разных городов России. Например, из Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Барнаула, Томска и других. Есть участники и из Казахстана.

В мэрии напомнили, что 2022 год в России объявили Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. В связи с чем, фестиваль снежных скульптур посвящен теме «Мотив Сибири».

В своих снежных композициях участники фестиваля отразят красоту и ценности сибирского народа.

Итоги конкурса подведут в субботу, 8 января. Победителей фестиваля поздравит и наградит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

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