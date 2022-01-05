Под Новосибирском 4 человека пострадали при буксировке «Ниссана». Фото: ГИБДД по НСО.

Серьезное ДТП произошло в Карасукском районе Новосибирской области. 3 января на трассе «Ирбизино — Кукарка» буксируемый автомобиль «Ниссан» столкнулся с «ВАЗ 2121». А водитель, буксировавший машину, скрылся с места ДТП. Подробности об аварии рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Буксировку Nissan Primera совершал водитель кроссовера, предположительно Mitsubishi Outlander. Он двигался со стороны села Белое в направлении села Кукарка. На 25 километре трассы 39-летний водитель буксируемой машины потерял управление и столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ 2121», под управлением 53-летнего мужчины. После столкновения трос оборвался, а водитель, буксировавший автомобиль Nissan, с места происшествия скрылся, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали оба водителя. Также серьезные травмы получили пассажиры «Ниссана» — 30-летний мужчина и 63-летняя женщина. Их госпитализировали.

Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, а также разыскивают водителя, который буксировал Nissan.

Очевидцев аварии просят связаться с с дежурной частью отдела полиции по телефонам: 8 (383 55) 33 222, (383) 232 81 44.

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