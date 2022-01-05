В Новосибирске в 2 раза увеличились цены на прокат лыжного инвентаря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новосибирском парке культуры и отдыха «У моря Обского», расположенного на ОбьГЭСе, подняли цены на прокат лыжного инвентаря. По словам горожан, стоимость увеличилась в два раза.

Как сообщают посетители, до 1 января 2022 час проката стоил 100 рублей, а теперь подорожал до двухсот рублей.

Новосибирцев повышение стоимости возмутило. А в администрации «У моря Обского» заявили, что повышение стоимости обусловлено распоряжением руководства городских парков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber