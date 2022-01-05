В Новосибирске в 2 раза увеличились цены на прокат лыжного инвентаря.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В новосибирском парке культуры и отдыха «У моря Обского», расположенного на ОбьГЭСе, подняли цены на прокат лыжного инвентаря. По словам горожан, стоимость увеличилась в два раза.
Как сообщают посетители, до 1 января 2022 час проката стоил 100 рублей, а теперь подорожал до двухсот рублей.
Новосибирцев повышение стоимости возмутило. А в администрации «У моря Обского» заявили, что повышение стоимости обусловлено распоряжением руководства городских парков.
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