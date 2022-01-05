Погода в Новосибирске на 5 января 2022 года: вновь идет похолодание

В Новосибирске немного похолодает. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 5 января 2022 года, увы, не порадует сибиряков: весь день будет идти снег, а потом начнется похолодание.

- Днем в Новосибирской области будет минус 8 - минус 13 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 4 - минус 6 градусов с понижением в течение дня до минус 11 градусов), ночью похолодает до минус 10 - минус 15 градусов (при прояснениях - до минус 20 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

В четверг, 6 января, согласно прогнозам портала «Яндекс», похолодание будет усиливаться: днем столбик термометра покажет минус 13 градусов, ночью - минус 16 градусов.

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