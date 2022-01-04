В Новосибирске такси повисло на разделителе на Димитровском мосту

ЧП произошло на Димитровском мосту. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Во вторник, 4 января, серьезное ДТП произошло на Димитровском мосту: там автомобиль такси повис на разделителе. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Авария никак не повлияла на движение — улицы Новосибирска вечером выходного дня остаются свободными. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber