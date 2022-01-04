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Происшествия4 января 2022 17:19

В Новосибирске такси повисло на разделителе на Димитровском мосту

По предварительной информации, никто не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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ЧП произошло на Димитровском мосту.

ЧП произошло на Димитровском мосту.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Во вторник, 4 января, серьезное ДТП произошло на Димитровском мосту: там автомобиль такси повис на разделителе. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Авария никак не повлияла на движение — улицы Новосибирска вечером выходного дня остаются свободными. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительным данным, в аварии никто серьезно не пострадал.

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