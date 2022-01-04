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Происшествия4 января 2022 15:58

В Новосибирске спящий мужчина погиб на пожаре, надышавшись угарным газом

Почему загорелась его квартира, предстоит выяснить
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожарные не смогли спасти мужчину.

Пожарные не смогли спасти мужчину.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

Во вторник, 4 января, произошло ЧП в Советском районе: на пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина. Загорелась двухкомнатная квартира на улице Приморской, где находился сибиряк.

- В комнате был обнаружен труп мужчины 1972 года рождения. Он спал и задохнулся угарным газом, - рассказал изданию «Навигатор» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

Что именно стало причиной пожара, еще предстоит выяснить экспертам.

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