В Новосибирске спящий мужчина погиб на пожаре, надышавшись угарным газом

Пожарные не смогли спасти мужчину.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Во вторник, 4 января, произошло ЧП в Советском районе: на пожаре в двухэтажном доме погиб мужчина. Загорелась двухкомнатная квартира на улице Приморской, где находился сибиряк.
- В комнате был обнаружен труп мужчины 1972 года рождения. Он спал и задохнулся угарным газом, - рассказал изданию «Навигатор» начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.
Что именно стало причиной пожара, еще предстоит выяснить экспертам.
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