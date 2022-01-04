В Новосибирске от коронавируса умерла 33-летняя женщина

Врачи делают все возможное, чтобы побороть заразу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Печальные новости сообщил оперштаб Новосибирской области: за минувшие сутки от коронавируса умерли 13 жителей региона.

- Это мужчины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 70 лет, 70 лет, 73 лет и женщины в возрасте 33 лет, 36 лет, 40 лет, 48 лет, 83 лет, 91 года, - пояснили в оперштабе Новосибирской области. - Всего с начала пандемии в регионе от ковида умерли 4281 человек.

По данным на 4 января, в реанимации находятся 283 сибиряка: 43 пациента не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки диагноз подтвердился у 285 сибиряков, с начала пандемии коронавирусом в области заболели 95863 человек, в том числе 10988 детей.

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