Гадюку поймали в школе под Новосибирском

Змею поймал охранник. Фото: VN.RU

ЧП произошло в школе села Первотроицк Карганского района: там в школу заползла гадюка и перепугала детей и взрослых.

Змею дети обнаружили в последний учебный день второй четверти: как сообщает районная газета «За изобилие», гадюка ползла по коридору. И детям, конечно, в тот момент было уже не до занятий.

Скорее всего, змея заползла в здание еще летом, и из-за того, что в школе было тепло, она не впала в спячку. А после ЧП ее отловил школьный охранник, так что волноваться ученикам не о чем.

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