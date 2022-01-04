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Общество4 января 2022 7:37

Современные финские борта установят в новом ЛДС в Новосибирске

Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Совсем скоро арена преобразится. Фото: правительство Новосибирской области.

Совсем скоро арена преобразится. Фото: правительство Новосибирской области.

Работы на новом ЛДС в Новосибирск не прекращаются даже в новогодние праздники: с 3 января там вновь ведется остекление фасадов, укладка кровли на основной арене, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции.

А еще заключен важный договор о поставке современных финских бортов для ЛДС.

- Они позволят трансформировать основную арену под неледовые мероприятия за несколько часов. При этом возможно установить три разных размера корта. После преобразования зал будет способен вмещать более 12,5 тысяч зрителей, - рассказали в правительстве Новосибирской области.

На тренировочной арене появятся другие борты, но они также смогут трансформироваться. А еще у них будет прозрачное акриловое остекление, которому добавили прочности с обеих сторон.