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Общество4 января 2022 5:21

Возобновление движения электричек в Пашино обойдется в 700 миллионов рублей

Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Совсем скоро добраться на электричке до нужной точки новосибирцам станет еще проще.

Совсем скоро добраться на электричке до нужной точки новосибирцам станет еще проще.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ремонт путей от станции Иня-Восточная до станции Пашино и строительство одноименной станции планируется в рамках проекта «Городская электричка». Обойдутся работы в 700 миллионов рублей. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

- Сроки реализации проекта будут определяться по мере включения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, либо в зависимости от наличия частных инвесторов», — заявил министр изданию «РБК Новосибирск».

Анатолий Костылевский подчеркнул, что на реализацию всего проекта «Городская электричка» необходимо 14 миллиардов рублей.

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