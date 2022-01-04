Возобновление движения электричек в Пашино обойдется в 700 миллионов рублей

Совсем скоро добраться на электричке до нужной точки новосибирцам станет еще проще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ремонт путей от станции Иня-Восточная до станции Пашино и строительство одноименной станции планируется в рамках проекта «Городская электричка». Обойдутся работы в 700 миллионов рублей. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

- Сроки реализации проекта будут определяться по мере включения в инвестиционную программу ОАО «РЖД» строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, либо в зависимости от наличия частных инвесторов», — заявил министр изданию «РБК Новосибирск».

Анатолий Костылевский подчеркнул, что на реализацию всего проекта «Городская электричка» необходимо 14 миллиардов рублей.

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