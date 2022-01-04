В Бердске мужчина на внедорожнике врезался в снегоуборочный трактор и погиб

Спасти мужчину не удалось.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Днем 3 января водитель внедорожника погиб, врезавшись в трактор в Бердске. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- 51-летний житель Бердска ехал за рулём кроссовера Nissan X-Trail у школы №5, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - В этот момент водителю стало плохо, он врезался в трактор, убиравший территорию.
По предварительной информации, у водителя за рулем оторвался тромб, из-за чего он умер.
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