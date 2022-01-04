В Бердске мужчина на внедорожнике врезался в снегоуборочный трактор и погиб

Спасти мужчину не удалось. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Днем 3 января водитель внедорожника погиб, врезавшись в трактор в Бердске. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- 51-летний житель Бердска ехал за рулём кроссовера Nissan X-Trail у школы №5, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - В этот момент водителю стало плохо, он врезался в трактор, убиравший территорию.

По предварительной информации, у водителя за рулем оторвался тромб, из-за чего он умер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Vibe