Под Новосибирском 10-летний мальчик сломал руку, упав с горки

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП приключилось в поселке Краснообск Новосибирской области: там 10-летний мальчик попал в беду, когда был на горке.
- 2 января 2022 года ребенок упал, когда катался с горки, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Врачи диагностировали у него сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей.
Врачи местной больницы осмотрели мальчика и оказали всю необходимую помощь. О случившемся медики сообщили в полицию.
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