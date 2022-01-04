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Происшествия4 января 2022 2:29

Под Новосибирском 10-летний мальчик сломал руку, упав с горки

Врачи диагностировали у ребенка перелом локтевой и лучевой костей
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь.

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь.

Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП приключилось в поселке Краснообск Новосибирской области: там 10-летний мальчик попал в беду, когда был на горке.

- 2 января 2022 года ребенок упал, когда катался с горки, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Врачи диагностировали у него сочетанный перелом нижних концов локтевой и лучевой костей.

Врачи местной больницы осмотрели мальчика и оказали всю необходимую помощь. О случившемся медики сообщили в полицию.

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