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Происшествия4 января 2022 2:02

Под Новосибирском парень надругался над 8-летней девочкой

О случившемся в полицию сообщила тетя ребенка
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Тетя ребенка обратилась в полицию.

Тетя ребенка обратилась в полицию.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В поселке Чик Новосибирской области 18-летний парень надругался над 8-летней девочкой: об этом в полицию сообщила тетя ребенка.

- Все произошло в апреле 2021 года в доме, где живет девочка: парень был знакомым ее семьи, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Тетя ребенка обратилась в полицию спустя три месяца после случившегося с ее племянницей.

Сейчас в этой истории разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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