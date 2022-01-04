Под Новосибирском парень надругался над 8-летней девочкой

Тетя ребенка обратилась в полицию. Фото: Виктория МИНАЕВА

В поселке Чик Новосибирской области 18-летний парень надругался над 8-летней девочкой: об этом в полицию сообщила тетя ребенка.

- Все произошло в апреле 2021 года в доме, где живет девочка: парень был знакомым ее семьи, - пояснил источник КП-Новосибирск. - Тетя ребенка обратилась в полицию спустя три месяца после случившегося с ее племянницей.

Сейчас в этой истории разбирается полиция, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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