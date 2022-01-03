Мужчина очнулся в больнице. Фото: предоставлено Эдуардом.

Новосибирец ищет водителя, напавшего на него посреди дороги. Инцидент произошел 19 декабря. Эдуард Приходько был в этот момент на работе.

— Я развожу воду по Академгородку и мне нужно было отвезти заказ в сторону Ложка. Я спокойно ехал по своей полосе, когда меня подрезала машина. После очнулся в больнице с сотрясением и переломом черепа, — рассказал КП-Новосибирск Эдуард, пострадавший.

Сибиряк нашел через социальные сети очевидцев, кто ему рассказал как все было на самом деле.

— Меня подрезала золотистая иномарка. Оттуда вышел мужчина и сначала ударил по машине, а потом меня начал бить. Очевидцы увидели это подбежали на помощь и вызвали скорую, — говорит мужчина.

Эдуард написал заявление в полицию. Он хочет найти водителя иномарки. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили этот факт:

— Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, — сообщили в пресс-службе.