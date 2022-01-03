О парне год не было новостей. Фото: ПСО "Маяк".
В Новосибирске нашли студента СГУПСа, пропавшего год назад. Напомним, что Андрей Путилов ушел из общежития университета 1 октября. Куда молодой человек направлялся — никто не знает. Его местонахождение остается неизвестным до сегодняшнего дня.
— Вечерний выезд автономных экипажей по свидетельству принес неожиданный результат, который мы подтвердили с помощью обработки данных в нейросети, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». — Только после того, как мы все проверили связались с родными.
По словам руководителя отряда, это настоящее чудо.
В комментариях подписчики группы не могут нарадоваться этой новости:
— Я помню это ориентировку в «до сих пор не найдены». И как же здорово, что теперь она в разделе «найден, жив».
— Отличная новость!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер