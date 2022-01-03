О парне год не было новостей. Фото: ПСО "Маяк".

В Новосибирске нашли студента СГУПСа, пропавшего год назад. Напомним, что Андрей Путилов ушел из общежития университета 1 октября. Куда молодой человек направлялся — никто не знает. Его местонахождение остается неизвестным до сегодняшнего дня.

— Вечерний выезд автономных экипажей по свидетельству принес неожиданный результат, который мы подтвердили с помощью обработки данных в нейросети, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». — Только после того, как мы все проверили связались с родными.

По словам руководителя отряда, это настоящее чудо.

В комментариях подписчики группы не могут нарадоваться этой новости:

— Я помню это ориентировку в «до сих пор не найдены». И как же здорово, что теперь она в разделе «найден, жив».

— Отличная новость!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Vibe