Прошел год с того дня, как девочка разбилась. Фото: соцсети/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирске закрыли дело о гибели девочки на ватрушке. Напомним, что трагедия произошла год назад. 8-летняя девочка каталась на плюшке вместе с тетей на горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато. После очередного спуска девочка врезалась в металлическое ограждение и погибла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как выяснилось позже девочку воспитывала бабушка, потому что ее мать лишена родительских прав.

После чего дело было передано в суд. Тетя полностью признала свою вину.

— Девушка возместила ущерб, помогала бабушке растить племянников. Вину признала, ранее судима не была, есть грамоты за успехи в школе и танцах. Сейчас работает хореографом, на учетах не состоит и характеризуется положительно. Ей грозило до 2 лет лишения свободы, но суд принял заявление о примирении сторон, — прокомментировал помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

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