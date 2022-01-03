Самому старшему было 83 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске от коронавируса скончалось 14 человек. Об этом стало известно днем 3 января.

— Это мужчины в возрасте 43 года, 59 лет, 67 лет, 73 года, 75 лет, 76 лет, 79 лет, 79 лет, 82 года и женщины в возрасте 69 лет, 80 лет, 80 лет, 81 год, 83 года. Всего в регионе от коронавируса с начала пандемии умерли 4 269 человек, — рассказали в оперштабе Новосибирской области.

На сегодняшний день в реанимации находятся 298 человек, а к аппаратам ИВЛ подключено 39 пациентов.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 2 693 пациента, в том числе 32 ребенка, — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвердился у 293 человек.

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