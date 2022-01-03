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Общество3 января 2022 10:18

В Новосибирске отец заболевшей девочки пожаловался на врачей

Он утверждает, что они не помогли его ребенку
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
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По словам мужчины, его дочь не приняли.

По словам мужчины, его дочь не приняли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске общественник Иван Фролов пожаловался на врачей. Его дочка заболела и 1 января срочно потребовалось ехать в больницу. Повез в определенную, потому что ребенка туда уже забирали.

— У дочки температура 38, кашель, отсутствие аппетита, насморк. Мы приехали, а нам сказали, что мы приехали не по адресу, так как мы относимся к другому медицинскому учреждению. При этом дежурный врач поставил диагноз без анализов, которые можно и нужно было взять, — пишет Иван в своем блоге.

В итоге с больным ребенком ехать в другую больницу и там просить помощи у врачей. Иван уже написал жалобу в Минздрав. чтобы они проверили врачей.

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