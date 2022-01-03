В Новосибирске отец заболевшей девочки пожаловался на врачей

По словам мужчины, его дочь не приняли.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске общественник Иван Фролов пожаловался на врачей. Его дочка заболела и 1 января срочно потребовалось ехать в больницу. Повез в определенную, потому что ребенка туда уже забирали.
— У дочки температура 38, кашель, отсутствие аппетита, насморк. Мы приехали, а нам сказали, что мы приехали не по адресу, так как мы относимся к другому медицинскому учреждению. При этом дежурный врач поставил диагноз без анализов, которые можно и нужно было взять, — пишет Иван в своем блоге.
В итоге с больным ребенком ехать в другую больницу и там просить помощи у врачей. Иван уже написал жалобу в Минздрав. чтобы они проверили врачей.
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